Die letzte große Sause auf dem Marktplatz liegt schon viele Jahre zurück. Jetzt wird sich der Platz wieder mit Leben füllen: Jahrmarktparty und Kirmes stehen an.

Bild von der letzten Jahrmarktparty (2018) in Heek: Der Marktplatz war rappelvoll. Das erhoffen sich die Organisatoren auch für die fünfte Auflage, die im Juni 2022 stattfindet.

Endlich wieder Normalität, endlich wieder ausgelassen feiern – auch in Heek rückt Corona immer mehr in den Hintergrund. Restriktionen gibt es praktisch keine mehr. So ist der Weg frei für ein echtes „Highlight“. Die Organisatoren versprechen eine große Sause.