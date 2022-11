Großer Gewinn und ganz viele Gewinner

Ein Gewinn für alle war der erste Nienborger Benefizlauf am Samstag.

Stephan Lendring hatte am Samstagmittag noch nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich gewinnen würde. „Um viertel vor 1 stand ich ganz alleine hier, da wurde es mir schon etwas mulmig“, sagt der Initiator des Benefizlaufes, den er zusammen mit dem RW Nienborg realisiert hat. Als sich aber nach und nach der Platz am Eichenstadion füllte, wurde auch ihm allmählich klar, dass seine Sorge umsonst war. Trotz eisigen Windes und frostigen Temperaturen waren rund 100 Teilnehmer gekommen. „Richtig entspannt werde ich aber erst am Abend sein“, sagte der Feuerwehrmann, der selbst gerne mitgelaufen wäre.