Großer Schritt: 100.000-Euro-Projekt von RWN fast durchfinanziert

Gut vorwärts geht es bei Rot-Weiß Nienborg beim Anbau und der Sanierung des Klubheims. Schon bald soll es Schlag auf Schlag gehen. Und auch in Sachen Finanzierung gibt es gute Nachrichten.

Martin Mensing hat beste Laune. Dazu hat der Vorsitzende von RW Nienborg (RWN) auch allen Grund. Das 100.000-Euro-Projekt des Vereins zum 100-jährigen Bestehen in 2023 nimmt immer mehr Form an. In baulicher und vor allem finanzieller Hinsicht.