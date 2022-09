Grundsätzlich im Zeitplan

Sowohl Wohnraum als auch Kitaplätze werden in der Dinkelgemeinde dringend gebraucht. Der entstehende Neubau an der Kreuzung Hoge Stegge/Advenastraße verbindet beide Aspekte.

Die neue Kita in Nienborg wächst in die Höhe und damit auch die geplanten Wohnungen im Obergeschoss.

In den zurückliegenden vier Monaten hat sich in der Nähe der Kreuzung Hoge Stegge/Advenastraße am Ostrand von Nienborg viel getan. Stück für Stück ist der Neubau, der einmal Kita und Wohnen vereinen soll, in die Höhe gewachsen. Wir haben mit dem Planungsbüro über das Bauvorhaben und den Zeitplan gesprochen.