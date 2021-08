Gutes tun – lokal und weltweit

In Zagreb unterstützt der Verein das Kinderheim St. Josef, das von Karmelitinnen geleitet wird. Vorstandsmitglieder besuchten das Heim. Links der Vorsitzende Reinhard Busch aus Alstätte, rechts neben der Ordensschwester Anita Busch. Die Not in den Slums in Indien ist unvorstellbar groß. Spendengelder des Vereins werden auch für dringend notwendige Operationen und Medikamente genutzt.

Foto: privat