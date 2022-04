Hauptsache, die Maschinen sind alt

Kartoffelclub legt an Karfreitag Knollen in den Ahler Ackerboden

Ahle

Eigentlich soll am Karfreitag die Arbeit ja ruhen. Doch in Ahle, auf einem kleinen Stück Acker wird gearbeitet: Der Kartoffelclub Ahle legt an diesem Tag seine Kartoffeln für diese Saison.Das ist schon seit Jahren so und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern.

Von Stephan Rape