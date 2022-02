Heek plant Zuschuss

Heek/Nienborg

Die Gemeinde Heek tüftelt derzeit an einem Förderprogramm für die energetische Haussanierung. Kommt es so wie angedacht, sind für Hausbesitzer bis zu 5000 Euro drin.Im vergangenen September verlängerte der Gemeinderat bereits das Heeker Förderprogramm „Jung kauft Alt“ bis 2024. Darüber können sich junge Familien den Kauf einer Altimmobilie fördern lassen. Je nach Anzahl der Kinder sind so mehrere Tausend Euro drin.

-tgo-