Heek setzt auf mehr Normalität

Wenn es das Pandemiegeschehen wieder zulässt, dann soll das öffentliche Leben wieder an Fahrt aufnehmen. Die Vorbereitungen laufen dafür auch vor Ort.

Gemeinde plant größere Anzahl an Veranstaltungen als im vergangenen Jahr

Auch die Autoscooter sollen bei der Kirmes wieder ihre Runden drehen. Die Gemeinde hofft, in diesem Jahr wieder mehr Veranstaltungen durchführen zu können.

Nach wie vor ist die Corona-Lage im Kreis Borken mit Blick auf die Infektionszahlen angespannt. Doch der Blick in der Dinkelgemeinde geht nach vorne. Schließlich ist laut Experten der Omikron-Höhepunkt überschritten. Also laufen die Planungen für Kultur und Party an.