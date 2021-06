Heeks Feuerwehrleiter Heinz-Peter Rump tritt zurück

„Ich bin nicht mehr Leiter der Heeker Feuerwehr“, stellt Heinz-Peter Rump auf Nachfrage klar. Zuvor hatte jetzt Ex-Pressesprecher Jörg Latussek eine Anfrage zum Thema „Feuerwehreinsätze 2020“ nicht beantworten dürfen und an den Leiter der Feuerwehr verwiesen.

​So kam der Stein ins Rollen. Bis dahin hielten sich alle Beteiligten in der Öffentlichkeit bedeckt – auch die Verwaltung. Und das wochenlang. Denn Heinz-Peter Rump reichte nach 13 Jahren als Feuerwehrleiter bereits am 1. April schriftlich seinen Rücktritt ein. Ein Jahr bevor seine Amtszeit ausgelaufen wäre. Seine Urkunde zum Amtsausschied erhielt er am 17. Mai.

Dass die Verwaltung die Geschichte nicht öffentlich machte, erklärt Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff wie folgt: „Es ist kein alltägliches Verfahren. Es galt, viele Fragen zu klären.“ Auch solle das Auswahlverfahren für Rumps Nachfolger nicht negativ beeinflusst werden. Und davon ab sei es üblich, bei Personalangelegenheiten diskret zu verfahren.

Am 15. Juni ist eine Anhörung mit der gesamten Heeker Feuerwehr anberaumt. Auch Kreisbandmeister Stefan van Bömmel wird dabei sein und sich ein Bild machen. Auf Basis seiner Eindrücke wird er dann dem Gemeinderat einen Nachfolgekandidaten vorschlagen.

Zwischenmenschliche Differenzen mit Franz-Josef Weilinghoff in seiner Funktion als Bürgermeister hätten den Ausschlag zu diesem Schritt gegeben, wie der Ex-Feuerwehrleiter sagt. Auf Details möchte Heinz-Peter Rump nicht eingehen.

​Nur so viel: „Es ging einfach nicht mehr. Für mich war jetzt die Zeit gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen.“ Erst recht vor dem Hintergrund, dass ihm das Ganze an die Gesundheit gegangen sei. „Das ist dann einfach für ein Ehrenamt zu viel“, so Rump.

Dass es Differenzen gab, bestätigt auch der Bürgermeister. Es sei um die Art der Personalführung Rumps gegangen, bei der in der Vergangenheit nicht immer alles zur Zufriedenheit der Verwaltung gelaufen sei. Auf Details verzichtet auch Franz-Josef Weilinghoff. Sagt aber: „Sein Rücktritt ist nicht gegen meinen Willen erfolgt.“

​Letztlich brachte aus Rumps Sicht der Vertrauensentzug durch den Bürgermeister das Fass zum Überlaufen. Dass es diesen Entzug gab, räumt Weilinghoff ein. „Wir waren an einem Punkt, an dem es zu handeln galt.“

Selbiges gilt für die Abberufung Jörg Latusseks als Pressesprecher der Feuerwehr. Allerdings sei dies, das betont der Bürgermeister, nicht über seinen Schreibtisch gegangen. Es war eine Entscheidung des Feuerwehrvorstandes, der sich neu aufstellen will.

​Die offizielle Begründung für diesen Schritt findet sich im Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Denn für das Amt als Pressesprecher muss man laut BHKG mindestens einen speziellen Lehrgang absolviert haben.

Etwas, das Jörg Latussek nicht vorweisen kann. „Ich übe das Amt darum nicht mehr aus. Das ist schade, keine Frage.“ Aber Gesetz sei eben Gesetz. Warum das Ganze gerade jetzt zum Thema wurde, ist unklar. Ebenso, wer Latusseks Nachfolger wird.

​Und noch ist auch nicht klar, wer neuer Feuerwehrchef wird. Es habe bereits aus dem Vorstand herauseinen vielversprechenden Vorschlag gegeben, so Weilinghoff. „Ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung finden. Die Feuerwehr in Heek funktioniert sehr gut.“

Eine Entscheidung fällt der Rat im Idealfall bereits in seiner kommenden Sitzung am 30. Juni. Bis dahin leitet der stellvertretende Wehrführer Manfred Lösing die Truppe.