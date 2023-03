Frühjahrsputz: Wer macht mit?

Der Natur etwas Gutes tun und die Gemeinde sauberer machen: Für den „Frühjahrsputz“ in Heek werden fleißige Helfer gesucht. Alle Infos. Mal etwas Gutes für die Umwelt tun: Das kann jetzt wieder in der Dinkelgemeinde.

Der traditionelle „Frühjahrsputz“ steht vor der Tür. Die Gemeinde sucht noch tatkräftige Unterstützung für das Traditionstag. Die Messlatte im Vorjahr wurde hoch gelegt. Eine Belohnung für alle Helfer gibt es auch.

Handschuhe, Mülltüten und Greifzangen: All das wird die Gemeinde an die Helfern am Aktionstag (11. März) auf dem Parkplatz am HSV-Klubheim ausgeben, wie Doris Reufer (Leiterin Fachbereich III) auf Anfrage sagt. Dort werden auch wie gehabt die großen Müllcontainer stehen.

330 Helfer

Alternativ können die Sammel-Utensilien am Donnerstag (9. März) im Rathaus abgeholt werden. Am Sammeltag ziehen dann die Helfer, Vereine und Nachbarschaften von 9 bis 12 Uhr durch die Gemeinde und säubern die Natur.

Dass in dieser auch in Heek allerlei Müll landet, hat der Aktionstag im vergangenen Jahr gezeigt. Entsprechend dient der Aktionstag auch der Sensibilisierung. Rund 40 kleinere und größere Gruppen mit rund 330 Helfern waren 2022 im Einsatz. Masken, Zigarettenstummel, Dosen, Fast-Food-Verpackungen – zig gefüllte Mülltüten kamen nach rund drei Stunden zusammen.

Anmeldebögen

Eineinhalb Müllcontainer waren am Ende gefüllt. Die Gemeinde bittet alle, die einen Anmeldebogen erhalten haben, diesen in den nächsten Tagen im Rathaus abzugeben. Wer keinen Bogen bekommen hat und sich noch anmelden möchte, kann dies beim Fachbereich III tun. Dieser teilt auch die Sammelbezirke ein und steht für weitere Nachfragen zur Verfügung. Kontakt über Leiterin Doris Reufer (Tel. 930013) und Margret Terhaar (Tel. 930011).

Als „Belohnung“ für alle Helfer wartet am Ende ein Imbiss, zu dem Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff einlädt. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen ist auch dieser gesellige Ausklang wieder möglich.