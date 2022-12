Herber Rückschlag

Das sind keine guten Nachrichten für potenzielle Häuslebauer in Heek. Wer mit einem der geplanten zwölf Baugrundstücke in der Bült am alten Baggersee geliebäugelt hat, muss sich wohl nach Alternativen umsehen. Der Bebauungsplan „Seeblick“ steht plötzlich auf der Kippe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet