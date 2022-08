Herzschlagfinale in der Bült

Die Freude kannte keine Grenzen: Tobias Depenbrock ist neuer König bei den Heeker Junggesellenschützen. Mit dem 351. Schuss holte der 22-Jährige am Wochenende den letzten Rest des Schützenvogels am Schützenplatz in der Bült von der Stange. Königin ist Esther Böckers. Die Majestäten lösen Sebastian Schaten und Maria Münstermann ab, die wegen Corona vier Jahre im Amt waren.

Samstagnachmittag, kurz nach drei. Die Spannung knistert förmlich. Hunderte Augenpaare richten sich nach oben auf den Rumpf des zerrupften Holzvogels. Die Junggesellenschützen Heek sind auf der Suche nach einem neuen König. Ein Schuss, der Vogel wackelt. Aber er fällt nicht. Der Schütze schüttelt zerknirscht den Kopf und fragt mit leiser Verzweiflung die Umstehenden: „Was will er denn noch?“ Er will den 351. Schuss. Und den sollte Tobias Heming (22) abfeuern. Mit vier weiteren Bewerbern hatte er zuvor im schnellen Takt geschossen. Mehrmals hatte er gezielte Treffer gelandet, die den Zuschauern den Atem stocken ließen. Schießwart Martin Depenbrock schiebt die Patrone in den Lauf des Gewehres. Tobias Heming legt er erneut an und zielt konzentriert. Ein Volltreffer. Der Vogel fällt.