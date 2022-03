Hilfstransport wird Rettungsaktion

Gruppe aus Heek bringt Kriegsflüchtlinge aus Auffanglagern in die Dinkelgemeinde

Heek

Es war eine Fahrt über etliche Stunden, viele Hundert Kilometer und über zwei Routen. Zielorte: Die Stadt Presov und ein Auffanglager in der Slowakei, dicht an der Grenze zur Ukraine. Zu dem Land, in dem seit Wochen der Krieg tobt und Tausende Menschen leiden und fliehen.

Von Till Goerke