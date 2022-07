Hunderte Musikfans erwartet

Der Stiegenpark wird wieder zur großen Musikbühne. Der Sommernachtsball steht an. Ohne Corona-Auflagen. Wir haben beim Heeker Musikverein nachgefragt, auf was sie die Gäste so freuen dürfen.

In wenigen Tagen ist es so weit: Am Samstag (30. Juli) steht ein musikalisches Highlight in der Dinkelgemeinde an. Ab 18 Uhr wird sich der Stiegenpark in eine große Musikbühne verwandeln. Der Musikverein Heek als Ausrichter hofft auf mehrere Hundert Zuhörer. Das Programm verspricht einiges.