Illegales Nutzfeuer in Wichum löst Feuerwehreinsatz aus

Ein illegales Nutzfeuer in der Bauerschaft Wichum hat am späten Montagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das wird Folgen haben für den, der das Feuer angezündet hat.

Der Löschzug Nienborg musste am späten Montagabend in die Bauerschaft Wichum ausrücken, um ein illegales Nutzfeuer zu löschen.

Der Schein der meterhohen Flammen war am späten Montagabend bis nach Epe zu sehen. Das Nutzfeuer in der Bauerschaft Wichum – dicht neben einem Maisfeld in der Nähe des Klärwerkes – war illegal, gefährlich und sorgte für einen Einsatz der Heeker Feuerwehr.