Beteiligung an Brandeinsätzen, Krankentransportfahrten, Sanitätsdienste, Corona-Einsätze: Die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Nienborg leisten viel für die Allgemeinheit, wie die Jahresbilanz des Ortsvereins für 2022 zeigt.

Tausende Stunden waren die Ehrenamtler des DRK-Ortsvereins Heek-Nienborg 2022 für das Allgemeinwohl im Einsatz. Das Aufgabenfeld? Sehr breit gefächert. Auch Corona spielte dabei noch eine Rolle. Ebenso so ein großes Feuer in Wichum. Und die Veltins-Arena „auf Schalke“. Als in der Nacht zu Donnerstag (29.12.22) ein ehemaliger Stall in Wichum in Flammen aufging und einen Großeinsatz der Heeker Feuerwehr auslöste, war auch der DRK-Ortsverein im Einsatz. 15 DRKler rückten zum Einsatzort aus, um die Wehrkameraden zu verpflegen und den Grundschutz sicherzustellen. Das Versorgungszelt wurde dabei auf dem gegenüberliegenden Hof des Einsatzortes aufgebaut.