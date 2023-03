In einem Ortsteil ist die Zahl stark rückläufig

Auch in diesem Jahr stehen nach den Sommerferien wieder die Einschulungen an. Die Entwicklung in den Ortsteilen ist sehr unterschiedlich.

Im August nach den Sommerferien 2023 starten in der Dinkelgemeinde wieder die i-Dötzchen in das Schulabenteuer. Voller Stolz werden sie ihre Schultüten und Schultornister tragen. In Heek mehr als doppelte so viele wie in Nienborg. Insgesamt aber weniger als noch im Vorjahr.