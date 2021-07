Inzidenz niedrig, Heiratswille hoch

Vielmehr als die Farbgestaltung von Blumenschmuck und Kleidung hat viele Paare in den vergangenen Monaten die Frage umgetrieben, ob sie überhaupt heiraten können.

Nachdem viele Paare ihre Hochzeit wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt oder verschoben haben, steigt im Heeker Standesamt jetzt wieder die Nachfrage nach Trauterminen.

Bislang war die Zahl der Paare, die sich in diesem Jahr an einem der vier Trauorte in Heek das Jawort gaben, überschaubar. 18 Mal wurde 2021 der Bund der Ehe geschlossen, teilt Standesbeamtin Angelika Kock auf Nachfrage mit. Zum Vergleich: Im letzten Jahr, das auch schon im Zeichen von Corona stand, waren es insgesamt 61 Eheschließungen.

Etliche Paare hätten ihre Trauung verschoben. „Der Grund ist die geringe Zahl an Gästen, die bei der Zeremonie im Trauzimmer dabei sein durften.“

Es herrscht Maskenpflicht

Eine Zeit lang konnte nur das Hochzeitspaar ins Trauzimmer. Danach galt die Regel, dass pro sieben Quadratmeter ein Gast hinein durfte. Im Trauzimmers des Rathauses also acht Personen.

Vor etwa zwei Wochen ist diese Beschränkung nun ebenfalls gelockert worden. Nun dürfen an allen vier Trauorten, nämlich im Rathaus, Flüecks Mühle, der Keppelborg und Burg Hohes Haus, 20 Personen an der Zeremonie teilnehmen. Voraussetzung ist ein tagesaktueller negativer Coronatest, Impfbescheinigung oder eine Bescheinigung als Genesener. Es herrscht Maskenpflicht.

Die Lockerungen machen sich bemerkbar. „Juli, August und September sind schon gut gebucht. Es gibt aber noch freie Termine“, sagt Angelika Kock. 30 Brautpaare haben sich für die nächsten Monate einen Termin reserviert. Dies sei auch kurzfristig möglich, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorhanden sind.