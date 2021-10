Ironie ist nicht jedermanns Sache

Heek

Der Erfolg in den sozialen Netzwerken hätte selbst manchem Influencer die Freudentränen in die Augen getrieben. Dabei ging es in dem Post der Firma Büscher weder um Stars noch um Katzenbabys – sondern um Stellenangebote für Verwaltungsmitarbeiter, Wiegemeister und Berufskraftfahrer. Das aber so ironisch-witzig verpackt, dass über Nacht sechs Bewerbungen eintrudelten. Glücklich war damit aber nicht jeder.

Von Bernd Schäfer