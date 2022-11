Kein Dorf im Dorf geplant

Der Redaktion liegen neue Details zur geplanten Heeker Flüchtlingsunterkunft vor. Besser gesagt, zu den geplanten Unterkünften. Auch in puncto Größe.

Erste politische Beschlüsse für die weitere Flüchtlingsunterbringung in der Gemeinde Heek sind gefallen. Dabei spielen auch Container eine Rolle.

Das Thema sorgt für Diskussionen. Der Wohnraum für Flüchtlinge wird knapp in der Dinkelgemeinde. Eine große Lösung muss her. Und die wird kommen. Die Frage ist nur wie und wo. Jetzt hat die Redaktion dazu neue, interessante Details erfahren. Die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge nähert sich unaufhaltsam der 300. Wöchentlich weist die Bezirksregierung der Gemeinde neue Flüchtlinge in kleinen Gruppen von vier bis fünf Personen zu. Sie kommen aus den Zwischenunterkünften des Landes.