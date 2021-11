Kein Weihnachtsmarkt in Pastors Busch

Am Samstag trafen sich Vertreter des Gewerbevereins und die Aussteller des für das kommende Wochenende geplanten Weihnachtsmarkts in Pastors Busch. Schon da gab es vier Absagen seitens der Aussteller, sagt die Vorsitzende des Gewerbevereins Susanne Tombrink. Vor Ort hätten dann weitere Aussteller aufgrund der aktuellen Coronaentwicklung einen Rückzieher gemacht. Weitere sollen sich unentschlossen gezeigt haben. Selbst der Nikolaus sagte für Sonntag ab. Das waren in der Summe zu viele Rückzieher. Deshalb trafen die Ausrichter die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Die bereits aufgestellten Buden bleiben erstmal stehen: Der Gewerbeverein hat angeboten, eine mögliche Ersatzveranstaltung zu unterstützen.

