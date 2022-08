Keine Verhandlung – aber ein Strafbefehl

Er konnte seine Finger nicht bei sich lassen: Das Verhalten eines Heekers in einer örtlichen Gaststätte zog die Anzeige einer Frau aus Gronau nach sich. Mit teuren Folgen für den 72-Jährigen.

72-jähriger Heeker soll Frau in Gaststätte unsittlich berührt haben

Die Szenen, die sich kurz vor dem Jahreswechsel 2021 in einer Heeker Gaststätte abgespielt haben sollen, sind an der Gronauerin mittleren Alters nicht spurlos vorbeigegangen. Sie hat das, was ihr dort nach eigenen Angaben widerfahren ist, zur Anzeige gebracht.