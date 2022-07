Kinder zeigen Lieblingsorte

Über zehn Jahre alt ist mittlerweile das sogenannte Spielraumkonzept für die Gemeinde Heek. Seitdem hat sich viel getan – auch hinsichtlich der Interessen und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen. Ob dieses Spielraumkonzept eben noch zeitgemäß ist, diese Frage hatte die Wählergruppe Dinkelbündnis (DB) mit einem Antrag im Frühjahr im Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus aufgeworfen. Die weiteren Fraktionen standen dem offen gegenüber. Nun geht es an die Umsetzung: Spielplatzoffensive. Dabei sollen gerade die Kinder und Jugendlichen ein Wort mitreden dürfen.

Dass das Spielplatzkonzept lange in der Diskussion steht, das kann auch Sabine Nöldemann von der Gemeinde Heek bestätigen. „Das Thema wurde auch aufgeworfen, weil die jungen Familien im Neubaugebiet Strootbach immer wieder nach einem Spielplatz gefragt haben“, so die Stadtplanerin. Dabei sehe das Konzept aus 2011 aber im Kern vor allem drei große Spielplätze vor. „Das machte auch Sinn. Der Hintergrund ist, dass sich die Kinder durch diese Konzentration untereinander auch mehr sehen“, erklärt Nöldemann. Nun stelle sich womöglich eine andere Situation.

Dafür habe man mit dem Landschaftsarchitekturbüro Martina Hoff „einen echten Profi“ im Boot. Im Zuge der Qualitätsoffensive Spielflächen gehe es zunächst um eine Bestandsprüfung der Spielflächen für die Gesamtgemeinde. Bewertet werden sollen neben circa 20 Spielflächen und Bolzplätzen auch die drei Schulhöfe und das Jugendzentrum im Gemeindegebiet. Es gehe aber auch darum, die sogenannten informellen Spielräume in ein zukunftsfähiges Konzept zu integrieren. Die Veränderungen der Alltags- und Freizeitsituation der Kinder, der demografische Wandel und die sich hieraus ergebenden Änderungen an Spielflächen sollen berücksichtigt werden. Für Kinder sei die Freiraumsituation im Ortsteil ganz wesentlich für die Entwicklung.

In Gebieten mit schlechter Aktionsraumqualität, die das selbstständige Spiel draußen ver- oder behindert. So komme es sogar zu Entwicklungsverzögerungen, wie aktuelle Untersuchungen des Deutschen Kinderhilfswerks zeigten, teilt die Gemeinde mit. Wesentlicher Aspekt der Bestandsaufnahme sei es, die Zielgruppe selbst mit ins Boot zu nehmen. So wurden Mitte Juni die Drittklässler der Grundschulen in Heek und Nienborg befragt. „Sie haben in Kleingruppen die Planer zu ihren Lieblingsspielorten geführt“, berichtet Sabine Nöldemann. Das sei weit darüber hinausgegangen, allein die vorhandenen Spielplätze anzusteuern. „Die Gruppen sind quasi durch die Wälder gestreift“, so Nöldemann. Dort wurden die sogenannten informellen Spielräume ausgemacht. Bald sollen nun auch die Kinder und Jugendlichen über das Ferienprogramm des Zak eingebunden werden. Am 15. Juli heißt das Motto von 11 bis 15 Uhr „Your Chill-out-Zone – Sozialraumbegehung“. Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren sind zu einer Radtour zu ihren Lieblingsplätzen eingeladen. Am Ende soll ein Konzept herauskommen, das entsprechend den Anforderungen der Kinder und Jugendlichen nachhaltig eine gute Versorgung mit altersgerechten Angeboten ermöglicht und dabei die Entwicklungstendenzen der Gemeinde aufgreift.

Dabei soll in Teilen auch neu gedacht werden. „Wenn wir an Spielplätze denken, denken wir meist an Kinder bis 12 Jahre. Heute muss man das vielleicht anders planen, mehr Altersgruppen ansprechen“, weiß Sabine Nöldemann. Auch Bausteine wie Inklusion und generationenübergreifende Aspekte sind berücksichtigen, ebenso die Nahmobilität. Sind die Spielräume auch gut zu erreichen? Lassen sich die Spielflächen auch durch eine Art Spielweg sinnvoll verbinden? Wer am Aktionstag des Zak teilnehmen möchte, der kann sich unter Tel. (02568) 3362 oder per E-Mail an anmeldung-

zakdertreff@gmx.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.