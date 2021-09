Kleiner Stein erinnert an ermordetes jüdisches Ehepaar

Heek

Vor zwei Jahren hat der Rat der Gemeinde Heek beschlossen, dem Riga-Komitee beizutreten. In den Jahren 1941/42 wurden deutsche, österreichische und tschechische Juden aus dem ehemaligen deutschen Reich, insgesamt mehr als 25 000 Menschen, in das Ghetto von Riga deportiert und dort oder in den Wäldern von Bikernieki, teilweise auch in den Wäldern bei Rumbula, ermordet.