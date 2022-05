Kreative Ideen für die Gaststätte gesucht

Gemeinde will das Gasthaus Alfert wiederbeleben

Heek

Seit Monaten steht es leer: das alte Gasthaus Alfert an der Ludgeristraße. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Gaststätte soll neues Leben eingehaucht werden. Investiert wurde bereits kräftig. Alte Schallplatten stehen in einer Kiste neben den Zapfhähnen.Das letzte Bier wurde hier aber vor Ewigkeiten gezapft. Knobelbecher liegen im Schrank. In einer Ecke stehen alte Polsterstühle. Der westfälische Kneipencharme ist spürbar. Die besten Zeiten hat das alte Gasthaus Alfert hinter sich. Noch.

Von Till Goerke