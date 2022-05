Kreidetafeln waren gestern

190 000 Euro in die technische Infrastruktur der Kreuzschule investiert

Heek

Digital war die Kreuzschule schon gut ausgestattet. Doch an der IT-Infrastruktur haperte es zuletzt noch etwas. Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an. 190 000 Euro machten es möglich. Tafeln, Kreide oder Overheadprojektoren waren jahrzehntelang fester Bestandteil in jedem Klassenraum.

Von Till Goerke