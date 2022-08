Lieferschwierigkeiten und Trockenheit

Die Dinkelgemeinde sollte auch in diesem Jahr an vielen Stellen aufblühen. Die Nachfrage seitens der Bürger war da, der Bauhof war ebenfalls aktiv. Und doch hat nicht alles wie geplant funktioniert.

Mittlerweile hat es sich eingespielt in der Dinkelgemeinde. Waren 2018 und 2019 noch maue Jahre in Sachen Nachfrage am kostenlosen Blühwiesensaatgut, sieht die Sache mittlerweile gänzlich anderes aus. Dabei lief in diesem Jahr nicht mal alles so wie geplant.