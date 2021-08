Mehr Hunde angemeldet

1123 Hunde in der Dinkelgemeinde registriert

Heek

Wer einen Hund als Haustier hat, muss dafür in Deutschland Steuern zahlen – natürlich auch in Heek. Nur: Wie viele Hunde gibt es überhaupt aktuell in der Dinkelgemeinde? Und sind diese auch ordnungsgemäß angemeldet? Fragen, die die anberaumte Hundezählung klären soll. Erste, überraschende Ergebnisse liegen bereits vor.

Von Till Goerkeund