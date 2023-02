In der Burgschänke in Nienborg wurden bedeutsame archäologische Funde gemacht. Abriss und Neubau stehen an. Ein Bauantrag ist bereits gestellt. Das Konzept soll innovativ und ein Meilenstein für den Tourismus auf der Burganlage sein. Auch an der Finanzierung wird gefeilt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert