Metalldiebe plündern Friedhof in Heek

Metalldiebe treiben in Heek weiter ihr Unwesen. Jetzt haben sie auf dem Friedhof zugeschlagen. Ihr Vorgehen war radikal und rücksichtslos. Erneut haben Metalldiebe in der Dinkelgemeinde zugeschlagen. Nachdem Unbekannte zuletzt mehrere Kupferfallrohre abmontiert hatten, traf es jetzt den Friedhof am Leuskesweg. Von 24 Gräbern wurde Metallgrabschmuck gestohlen. Dabei gingen der/die Täter dreist und rücksichtslos vor.