Missstände in Mastbetrieb

Heek

Drei sehr kranke Jungbullen hat ein Landwirt aus Heek in seinem Mastbetrieb leiden lassen. Die Tiere wurden bei einer Kontrolle entdeckt. Ein Gericht verurteilte den Landwirt, der der Verhandlung unentschuldigt fernblieb, jetzt zu einer Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz. Der Kreis kündigte an, den Mastbetrieb im Auge zu behalten.

Von Till Goerke