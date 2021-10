Mit Beamern und Soundbars geht‘s los

Heek/Nienborg

In die Modernisierung der digitalen Infrastruktur an den drei Schulen investiert die Gemeinde Heek in den nächsten Monaten kräftig. Möglich macht dies der „Digitalpakt Schule“. Daraus erhält Heek 286 113 Euro an Fördermitteln. Hinzu kommt der obligatorische Eigenanteil von zehn Prozent, sodass ein Budget von rund 318 000 Euro zur Verfügung steht.