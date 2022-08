Heek

Die Sommerferien sind Geschichte. Am Mittwoch sind 49 126 Schülerinnen und Schüler sowie 4004 Lehrkräfte im Kreis Borken wieder in den Schulalltag gestartet. Einen Tag später stoßen dann auch die i-Dötzchen dazu. In Heek sind das deutlich mehr als noch 2021. Und: Es gibt eine neue Corona-Teststrategie.

Von Till Goerkeund