Mit Tempo 94 durch die 50er-Zone gebrettert

Heek

Sie stehen am Fahrbahnrand. Sie wirken manchmal eher unscheinbar. Doch fährt man im Auto mit mehr Tempo als erlaubt an ihnen vorbei, blitzt es plötzlich und es wird es schnell teuer: 19 Mal waren Radarwagen des Kreises Borken im vergangenen Jahr in der Gemeinde an unterschiedlichen Stellen im Einsatz.

Von Till Goerke