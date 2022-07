Mitarbeiter des Bauhofs mit besonderem Ansporn

Auch Heek nimmt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf. Ein Ende ist nicht absehbar. Darum wird an mehreren Stellen Wohnraum hergerichtet. Und dabei ginge ohne die Hilfe des Bauhofes wenig.

Die Bauhof-Mitarbeiter Jörg Oelpmann (vorn) und Felix Gellenbeck beim Zuschneiden der Grobspanplatte im Alten Gasthaus Alfert. In der oberen Etage entsteht eine temporäre Flüchtlingsunterkunft.

Es ist laut, die Kreissäge rotiert und frisst sich durch die Grobspanplatte. Sägespäne fliegen, angenehmer Duft von Holz liegt in der Luft. Dann geht alles ganz schnell. Ein paar geübte Griffe – und die Platte ist an der Wand montiert. Nicht irgendwo, sondern an einem Ort, der einmal eine „Zuflucht“ werden soll.