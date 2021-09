Moderne Arbeit auf dem Land

Bernhard Holtkamp hat die Vor- und Nachteile der Arbeit im Homeoffice selbst erfahren: Normalerweise würde er in seinem Dienstwagen 50.000 Kilometer im Jahr abspulen. Zuletzt waren es gerade einmal ein paar Hundert – Corona und die dadurch verursachte rasante Ausbreitung von Möglichkeiten, Gespräche, Konferenzen und Meetings auf entsprechende Online-Plattformen zu verlagern, lassen grüßen.

Statt in einem Büro irgendwo in Deutschland sitzt er beim Gespräch mit Kunden jetzt an seinem Schreibtisch im eigenen Haus, mit einem idyllischen Blick auf die Felder der Bauerschaft Callenbeck.