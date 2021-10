Molotowcocktail ans Zak geworfen

Heek

Der Strahler neben dem Zak-Logo auf der roten Klinkerfassade am Jugendhaus ist durch die Hitze geschmolzen. An der Fassade sind deutliche Rußspuren zu erkennen. Unbekannte haben dort am Montagabend einen sogenannten Molotowcocktail an die Wand geworfen. Dabei gingen die Täter offenbar sehr gezielt vor.

Von Till Goerke