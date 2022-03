Musikverein sagt Frühjahrskonzert ab

Im digitalen Veranstaltungskalender der Gemeinde steht es noch: das gemeinsame Frühjahrskonzert vom Musikverein Nienborg und dem Cäcilienchor, das am kommenden Samstag (2. April) in der Landesmusikakademie stattfinden sollte.

Wie hier im Jahr 2019 zieht das Frühjahrskonzert normalerweise viele Besucher an.

Normalerweise zieht das Konzert viele Besucher an, in diesem Jahr allerdings nicht: „Unser Frühjahrskonzert spielen wir in jedem Jahr bestens vorbereitet“, erklärt der Vorsitzende Norbert Denis. Eine intensive fünf- bis sechsmonatige Probenarbeit inklusive Probenwochenende habe das immer möglich gemacht.