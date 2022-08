Mysteriöser Diebstahl in Nienborg: Unbekannte klauen historischen Leichenwagen

Es ist ein Diebstahl, der so auch nicht alle Tage vorkommt. Unbekannte haben in Nienborg einen historischen Leichenwagen geklaut. Die Täter sind dabei offensichtlich sehr gezielt vorgegangen.

Geräusche rissen Gisela Sendfeld in der Nacht zu Mittwoch (31.08.) um kurz nach 3 Uhr aus dem Schlaf. Im ersten Moment hat sie diesen aber keine ungewöhnliche Bedeutung beigemessen. In der Nachbarschaft werden des Öfteren nachts Obst und die Zeitung ausgeliefert. Doch dieses Mal war alles ganz anderes.„Ich bin am Boden zerstört, bin fassungslos“, sagt die Inhaberin von „anderes bestatten“ am Mittwochmorgen im Gespräch mit der Redaktion. Der Grund: Unbekannte haben ihren historischen Leichenwagen (H-Kennzeichen) des Typs Typs Fiat 600 T geklaut. Dabei sind die Diebe sehr gezielt vorgegangen.