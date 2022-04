Nach Brand – Chlorid bereitet Unternehmen Sorgen

Für die Heeker Feuerwehr war der Brand bei Büscher mitten in der Nacht ein Vollalarm.Foto: Feuerwehr Heek

Ein riesiger „Feuerball“ bei Büscher löste vor zwei Wochen mitten in der Nacht einen Vollalarm der Heeker Feuerwehr aus. Eine Müllbox, in der gewerbliche Abfälle gelagert waren, stand lichterloh in Flammen. Die Kripo hat ermittelt. Und für das Unternehmen sind noch nicht alle Sorgen ausgestanden.