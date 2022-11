Heeker ist landesbester Produktionsmechaniker im Bereich Textil

Manchmal kann es Fluch und Segen sein, wenn Freunde, Arbeitskollegen oder gar der Ausbildungsbetrieb sehr ambitioniert sind. Beim Heeker Jannik Schuckenbrock hat das zumindest dazu geführt, dass er zum besten Textil-Produktionsmechaniker in Nordrhein-Westfalen wurde. Zumindest unter den ehemaligen Auszubildenden. Allerdings hatte er auch gar keine andere Wahl. „Der Geselle vor mir war auch schon Landesbester. Und dann musste ich das Ding ja auch holen, sonst hätte er die ganze Zeit große Schnauze gehabt“, sagt Schuckenbrock lachend. Die Auszeichnung fand am 11. November in der Historischen Stadthalle in Wuppertal statt. Zusammen mit dem Nienborger kamen noch 23 andere Ausgezeichnete aus dem Münsterland, insgesamt kam fast jeder zehnte NRW-Sieger aus dieser Region.

