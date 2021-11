Nikolaus macht sich in Heek wieder auf den Weg

Heek

Die Kinder im Ortsteil Heek müssen in diesem Jahr nicht auf den Nikolausumzug am 5. Dezember verzichten. Der Löschzug Heek wird die Traditionsveranstaltung durchführen. Doch so unbeschwert wie vor der Pandemie werden der Umzug und die anschließenden Hausbesuche zum Verteilen der Nikolaussäckchen natürlich nicht sein.

Von Till Goerke