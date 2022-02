Das Jugendwerk Heek bietet in diesem Jahr wieder eine verlässliche Ferienbetreuung an. Hier ein Bild aus den Herbstferien 2021.

Wie schon in den Vorjahren bietet das Jugendwerk Heek in Kooperation mit den beiden offenen Ganztagsschulen auch in diesem Jahr wieder für vier Wochen eine verlässliche Ferienbetreuung für Grundschüler täglich von 8 bis 16 Uhr im Jugendhaus Zak an.