Notfall-Infopunkte bei Übung aktiviert

Zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes der Gemeinde Heek nahmen am NIP in der Kreuzschule die Notfälle auf.

Verantwortliche im Kreis Borken haben am vergangenen Sonntag die Vorgehensweise bei einem großflächigen Stromausfall trainiert. Das teilte der kreis Borken am Nachmittag mit. „Trotz einer sehr sicheren Stromversorgung in Deutschland haben vergangene Ereignisse, wie Stürme, Hochwasser oder starke Schneefälle gezeigt, dass auch im Kreis Borken das Stromnetz für mehrere Stunden oder Tage unterbrochen sein kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das habe womöglich zur Folge, dass eine Kommunikation über Festnetz und Mobilfunk nicht mehr funktioniere und somit keine Notrufe über 110 und 112 abgesetzt werden könnten. Auch Informationen zur aktuellen Lage könnten nicht mehr über das Internet oder über die sozialen Netzwerke an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden.

Anlaufstellen

Für diesen Fall haben die Ordnungsämter aller Städte und Gemeinden im Kreis Borken Notfall-Infopunkte (NIP) als Anlaufstellen vorgeplant. Dabei handelt es sich um vorab definierte Standorte, an denen Einsatzkräfte dringende Notrufe entgegennehmen, an die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst des Kreises Borken weiterleiten und Infos zur Lage an Bürgerinnen und Bürger herausgeben. Am Sonntag trainierten nun die drei Kommunen Heek, Heiden und Rhede gemeinsam mit der Kreisleitstelle bei einer unangekündigten Übung die Alarmierung des Einsatzpersonals und den Aufbau sowie Betrieb ihrer NIP.

Dazu gab die Kreisleitstelle am Sonntagmorgen die Info an die Rufbereitschaft der Ordnungsämter in Heek, Heiden und Rhede weiter, dass ein flächendeckender Stromausfall in den drei Orten vorliege. Die drei Kommunen entschieden dann, kurzfristig die NIP einzurichten und den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) zu alarmieren.

Meldeempfänger

Das zuständige Einsatzpersonal für die NIP erhielt gegen 9.15 Uhr die Meldung „NIP besetzen“ über die digitalen Meldeempfänger. Daraufhin richtete das Team bestehend aus Feuerwehrkräften und Verwaltungspersonal kurzfristig die NIP ein.

Nachdem die Räume entsprechend hergerichtet wurden, spielten die Beteiligten mithilfe von Komparsen parallel mögliche Notfallmeldungen an die Kreisleitstelle durch. „Es wurde beispielsweise geübt, dass Bürgerinnen und Bürger den Notfall-Infopunkt aufsuchen, weil das Handynetz durch den Stromausfall nicht mehr funktioniert und die Feuerwehr gerufen werden soll, weil ihr Haus brennt. Die Kolleginnen und Kollegen kontaktierten dann per Funk oder Satellitentelefon die Kreisleitstelle“, erklärte Katharina Schroer, Fachabteilungsleiterin der Gefahrenabwehr des Kreises Borken. Das Durchspielen dieser Notfallsituationen sollte zeigen, wie die Kommunikation zwischen den Teams der NIP mit der Kreisleitstelle funktionierte.

Heeks Ordnungsamtleiterin Doris Reufer zog im Nachgang gegenüber der Redaktion für die Dinkelgemeinde ein positives Fazit. „Es hat alles gut funktioniert.“ Natürlich gebe es auch noch kleinere Dinge zu verbessern, aber genau dafür sei eine Übung ja sinnvoll. Stichwort Optimierung.

17 Kommunen

Zum Hintergrund: Im Falle eines längeren Stromausfalles gibt es in allen 17 Städten und Gemeiden im Kreis Borken Notfall-Infopunkte, die im Katastrophen- und Großeinsatzfall bei gegebener Notwendigkeit kurzfristig aktiviert werden können. An diesen Standorten ist dann Einsatzpersonal vor Ort, bei dem Bürgerinnen und Bürger dringende Anrufe an die Leitstelle tätigen können und Informationen zur aktuellen Lage erhalten. Es handelt sich dabei ausdrücklich nicht um Betreuungsstellen, sodass ein längerfristiger Verbleib oder eine anhaltende Versorgung der Bevölkerung nicht vorgesehen ist.

Die Adressen der einzelnen Notfall-Infopunkte im Kreis Borken sowie Verhaltenstipps bei Stromausfall finden sich im Internet unter https://akut.kreis-borken.de.