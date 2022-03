OGS-Beratungen laufen an

Ab 2026 greift der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung (OGS). Ein Thema, das auch in Heek viele Eltern und Kinder betreffen wird. Doch was heißt das für die zwei Schulstandorte?

Gemeinde will 50.000 Euro für Planungskosten in den Haushalt einstellen

Eine Frage, über die zuletzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den politischen Gremien gesprochen wurde. Jetzt kommt das Thema aber auch in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss (HFA) am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr im Heeker Rathaus auf den Tisch. Öffentlich.