Ortseingangsschild geklaut

Ärger in der Dinkelgemeinde. Bereits zum dritten Mal wurde ein Ortseingangsschild an gleicher Stelle geklaut. Das erfüllt mehrere Straftatbestände.

Ärger in der Dinkelgemeinde. Bereits zum dritten Mal wurde ein Ortseingangsschild an gleicher Stelle geklaut. Das erfüllt mehrere Straftatbestände. Da staunten die Bauhofmitarbeiter am Montag (27.2.) nicht schlecht. Im Rahmen für ein Ortseingangsschild klaffte ein großes Loch. Das gelbe Schild mit dem schwarzen Schriftzug „Nienborg - Gemeinde Heek - Kreis Borken“ war spurlos verschwunden. Entwendet mit brachialer Gewalt. Nicht zum ersten Mal an dieser Stelle. Ungefährlich ist das nicht.