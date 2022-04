Osterfeuer als großes Friedenslicht

Ein Bild aus dem Jahr 2019, als das Osterfeuer in Nienborg erstmals auf dem Festplatz in der Niestadt stattfand. Nach zwei Jahren brennt es bald wieder – unter einem besonderen Motto.

Das Osterfeuer soll als „Friedenslicht für die Ukraine“ brennen, wie die Bürgerschützen mitteilen. Dabei wird das Feuer nach 2019 auch dieses Jahr in einer riesigen Feuerschale auf dem Festplatz in der Niestadt entzündet. Zuvor fand es all die Jahre in der Bauerschaft Callenbeck statt.