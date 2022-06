Pferd auf Weide in Averbeck schwer verletzt

Es war heiß am Samstag, die Pferde des Reitvereins St. Georg Heek-Nienborg kommen erst abends auf die Wiese, als es kühler wird. Am nächsten Morgen ist eines der Pferde schwer verletzt. Die Hitze am Samstag hat nicht nur die Menschen ins Schwitzen gebracht, auch die Tiere hatten mit den Temperaturen zu kämpfen. Und so entschloss man sich beim RV, die Pferde erst in den Abendstunden und über Nacht auf die Weide zu stellen, damit sie vor der starken Sonnenstrahlung und lästigen Plagegeistern wie Stechfliegen und Mücken geschützt sind. Zur Überwachung der Pferde hatte man sogar Kontrollen eingeteilt. Jessica Vorspohl, die Vorsitzende, übernahm den ersten Gang um 23 Uhr, eine Kollegin besuchte die Pferde dann nochmals um 3 Uhr nachts. „Die Pferde waren ruhig“, so Vorspohl.

