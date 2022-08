Plötzlich ging es schnell: Tempo 50 auf der Stroot jetzt Realität

Die Bremslichter gehen abrupt an. Nicht nur einmal an diesem Donnerstagmorgen (25.08.) in der Stroot/K 45 auf Höhe des Baugebietes Strootbach. Die Autofahrer scheinen sich erst noch an die neue Situation gewöhnen zu müssen. Eine, für die sich Gemeinde und Lokalpolitik lange ins Zeug gelegt haben. Nicht ohne Grund.Weiße Grundfarbe, roter Kreis und in der Mitte zwei schwarze Ziffern: Tempo 50 ist auf besagtem Abschnitt auf einer Länge von etwa 500 Metern Realität geworden. „Endlich“ muss man dazu schon sagen. Seit Jahren bemühen sich Gemeinde und Lokalpolitik darum. Im Sinne der Anlieger.

