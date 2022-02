Potenzial liegt auf Eis

Heek

Seit rund 30 Jahren laufen die Entsandungsmaßnahmen im Strönfeld. Eigentlich sollten sie 2024 enden, die Tegro Sand- und Kiesgewinnung hat aber schon eine Verlängerung bis 2034 beantragt. Deshalb eilt es noch nicht unbedingt mit der Potenzialanalyse, die die Gemeinde Heek in Auftrag geben will, um die touristischen Möglichkeiten rund um die später einmal zusammen rund 150 000 Quadratmeter großen Seen nach dem Ende des Sandabbaus auszuloten.

